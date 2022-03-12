СМИ: Италия передала Украине пулеметы и противотанковые гранатометы

Италия передала Украине противотанковые гранатометы и пулеметы. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Издание, ссылаясь на представителя итальянских ВС, пишет, что Киеву было передано оружие, которое «было создано для того, чтобы гражданские лица могли останавливать танки». По словам источника, «Бельгия, Италия и Германия отправили на Украину современную версию» противотанковых гранатометов «Панцерфауст».

В конце февраля итальянские власти одобрили передачу Украине военного оборудования, однако, официально перечень не сообщался.

Ранее в МИД Польши заявили, что власти готовы безвозмездно отправить все свои самолеты МиГ-29 в Германию, а далее передать их в распоряжение США. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что страна считает правильным такое решение, так как не является участницей конфликта на Украине.

Однако официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что перспектива того, что МиГ-29, находящиеся в распоряжении правительства США, отправляются с базы США/НАТО в Германии в Киев, «вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса».

Утром 24 февраля Путин заявил о начале специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.