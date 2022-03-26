МО РФ: ведомство не вызывает и не планирует вызывать в военкоматы пребывающих в запасе граждан

По данным Минобороны России, гражданам нашей страны поступают фейковые звонки, в которых им сообщают о вызове в военкомат.

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Никаких вызовов граждан РФ, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует проводить. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам военачальника, в течение последних дней многим россиянам мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщал об их вызове в военный комиссариат. Представитель МО РФ подчеркнул, что «все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб».

«Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», - резюмировал Конашенков.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что российская военная авиация в течение последних суток поразила 117 объектов ВСУ.

Материал подготовил: Роман Захаров