МО РФ: фейковые звонки россиянам о вызове в военкомат осуществляются с Украины

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В течение последних дней большому количеству россиян мужского пола стали поступать фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает о вызове в военкомат. Такие фальшивые входящие звонки поступают с Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб», - сказал он.

Кроме того, официальный представитель российского оборонного ведомства подчеренул, что МО РФ не вызывает и не собирается вызывать в военные комиссариаты россиян, пребывающих в запасе.

«Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», - добавил Конашенков.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донецкой и Луганской народных республик. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Михаил Долгов.