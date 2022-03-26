Авиация ВС РФ за сутки уничтожила три украинских РСЗО и один С-300

Также российские средства ПВО за минувшие 24 часа сбили два Су-25 и один Су-24 ВСУ.

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Российская военная авиация в течение последних суток поразила 117 объектов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, по его словам, были уничтожены три РСЗО и один ЗРК С-300.

«За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 117 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, девять складов с вооружением и боеприпасами, два с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, националистических батальонов и района сосредоточения боевой техники», - поделился информацией Конашенков.

Генерал-лейтенант также рассказал, что российские средства ПВО за минувшие 24 часа сбили два Су-25 и один Су-24 Вооруженных сил Украины в небе над населенным пунктом Вишневое.

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов