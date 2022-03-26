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Российские средства ПВО сбили над Вишневым два украинских Су-25 и один Су-24

10:18 26.03.2022
Также ВС РФ сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kokoshkin, GlobalLookPress
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Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили два Су-25 и один Су-24 Вооруженных сил Украины в небе над населенным пунктом Вишневое. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета (два Су-25 и один Су-24), а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса "Точка-У" в районе населенного пункта Васильевка», - сказал он.

Генерал-майор добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 267 беспилотных летательных аппаратов, 207 зенитных ракетных комплексов, 1618 танков и других боевых бронированных машин, 166 установок реактивных систем залпового огня, 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1453 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Также военачальник сообщил, что российская высокоточная ракета «Оникс» уничтожила базу горючего материала, которая снабжала топливом группировки Вооруженных сил Украины

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов 

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