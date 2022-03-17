Армия Ночная атака: видео уничтожения экипажами Су-25 ВКС РФ складов с оружием и боеприпасами ВСУ Штурмовики выполнили задание парами со средних и малых высот. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения экипажами Су-25 ВКС РФ складов с вооружием и боеприпасами ВСУ. Полеты на боевое применение экипажи самолетов выполнили в ночных условиях. Задание выполнялось парами со средних и малых высот. Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении ВС РФ 111 украинских самолетов и 160 беспилотников. Также официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал о взятии под контроль силами ДНР еще четырех населенных пунктов. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика