Армия Российская высокоточная ракета «Оникс» уничтожила базу горючего материала, которая снабжала группировки ВСУ Также, по сообщениям МО РФ, высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» был уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в Житомирской области. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российская высокоточная ракета «Оникс» уничтожила базу горючего материала, которая снабжала топливом группировки Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Высокоточной крылатой ракетой "Оникс" уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины. В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области», - сообщил военачальник. Также он заявил, что ВС РФ уничтожили «Точку-У» в районе населенного пункта Васильевка. Всего, по словам Конашенкова, за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 117 военных объектов Украины. Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика