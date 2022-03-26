Российская высокоточная ракета «Оникс» уничтожила базу горючего материала, которая снабжала группировки ВСУ
Российская высокоточная ракета «Оникс» уничтожила базу горючего материала, которая снабжала топливом группировки Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточной крылатой ракетой "Оникс" уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины. В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области», - сообщил военачальник.
Также он заявил, что ВС РФ уничтожили «Точку-У» в районе населенного пункта Васильевка.
Всего, по словам Конашенкова, за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 117 военных объектов Украины.
Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов