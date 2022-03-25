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СМИ рассказали, как опишут Россию в новой стратегии Пентагона

Виктория Ивашечкина
03:56 25.03.2022
При этом, как утверждается, в документе Россия будет указана как страна, не представляющая долгого системного вызова.
СМИ рассказали, как опишут Россию в новой стратегии Пентагона
© Фото: David B. Gleason, Wikipedia
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Новая стратегия Пентагона опишет Россию как «острую угрозу», но не представляющую долгого системного вызова. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американского военного ведомства. 

Накануне Министерство обороны России опубликовало документы, раскрывающие военно-биологическую деятельность Пентагона на Украине. В ведомстве рассказали о схемах финансирования американских биолабораторий на Украине. Замешанными в нем оказались Хантер Байден, Джордж Сорос и Национальная лаборатория в Лос-Аламосе, разрабатывавшая ядерное оружие, уточнили в МО РФ. 

Также было упомянуто, что американцы в рамках секретной военно-биологической деятельности проводят над украинскими военными исследования, запрещенные в Соединенных Штатах Америки. 

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Как отметил президент Владимир Путин, ее главная цель- демилитаризация и денацификация Украины.

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