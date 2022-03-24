Армия МО РФ: американцы проводят над украинскими военными исследования, запрещенные в США © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Американцы в рамках секретной военно-биологической деятельности проводят над украинскими военными исследования, запрещенные в Соединенных Штатах Америки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. «Ранее уже упоминалось об исследованиях в рамках проекта UP-8, к которым было привлечено более четырех тысяч человек. По данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы», - сказал он. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика