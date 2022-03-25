СК РФ возбудил дело о разработке биологического оружия на Украине

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Следственный комитет России квалифицировал создание секретных биологических лабораторий на Украине при поддержке США по статье о разработке биологического оружия массового поражения. Об этом в интервью ТАСС заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«В рамках уголовного дела, которое возбудили по статье о разработке и производстве биологического оружия массового поражения, устанавливаем обстоятельства произошедшего», - сообщил он.

По его словам, СК запросил необходимые документы у Минобороны РФ.

Бастрыкин обратил внимание на то, что сейчас на Западе отрицают существование биолабораторий, однако ранее представители Соединенных Штатов утверждали обратное, говоря о наличии биологических исследовательских объектов на Украине.

«Сложно представить, что могло бы быть, если бы эти объекты продолжили свою деятельность», - подчеркнул он.

Статья 355 УК РФ о разработке оружия массового поражения, в том числе биологического, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее в Минобороны России сообщили о разработке на территории Украины биологического оружия. Речь идет об особо опасных патогенах чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных заболеваний.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждает, что обнаруженные на территории Украины биологические лаборатории являются лишь малой частью сети, расположенной по всему миру. Он подчеркнул, что документы, подтверждающие это, имеются и в будущем будут представлены.