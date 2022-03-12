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Рябков заявил, что в мире есть более 300 биолабораторий с участием США

Анна Назайкина
14:59 12.03.2022
Напомним, что ранее МО РФ представило документы, касающиеся военно-биологических программ, которые США осуществляли в лабораториях на Украине.
Рябков заявил, что в мире есть более 300 биолабораторий с участием США
© Фото: fernando zhiminaicela, Pixabay
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Обнаруженные на территории Украины биологические лаборатории являются лишь малой частью сети, расположенной по всему миру. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он обратил внимание, что документы, подтверждающие это, имеются и в будущем будут представлены.

«То, что вскрылось на Украине, — это малая толика из более чем 300 лабораторий с американским участием, разбросанных по всему миру. Документы есть. Мы будем представлять новые», — сказал дипломат в эфире «Первого канала».

Напомним, что ранее МО РФ представило документы, касающиеся военно-биологических программ, которые США осуществляли в лабораториях на Украине. В российском оборонном ведомстве заявили, что, вероятно, можно говорить о попытках создания Соединенными Штатами биологических агентов, способных избирательно поражать этнические группы.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в беседе со «Звездой» рассказал, что Соединенные Штаты Америки в своих биолабораториях вели на территории Украины разработку оружия нового типа. По его словам, США на территории Украины занимались разработкой вирусов, которые способно избирательно оказывать воздействие на определенный генотип.

Сегодня стало известно, что замгенсекретаря Организации Объединенных Наций, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу в связи заявлениями России о военных биологических программах на Украине посоветовала руководствоваться 5, 6 статьями КБТО для того, чтобы проверить эти лаборатории.

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