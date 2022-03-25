В Кремле считают преждевременным говорить о будущем переговоров по гарантиям безопасности
По словам Дмитрия Пескова, реальность поменялась кардинально и требует нового подхода.
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Говорить о будущем переговоров России и США по гарантиям безопасности преждевременно. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Реальность поменялась кардинально, потребует нового подхода. Пока трудно говорить о каких-то перспективах, наверное, вряд ли возможно. Требуется серьезная переоценка», - заявил он.
Ранее посол США Джон Салливан сообщал, что рассчитывает на возобновление этих переговоров.
Кроме того, в беседе с журналистами Песков ответил на вопрос о причастности фонда Хантера Байдена к биолабораториям на Украине. Накануне об этом сообщило Минобороны России.