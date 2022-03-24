В МО РФ сообщили о приоритете сибирской язвы в биологической деятельности США на Украине

Также Минобороны России показало документы проекта UP-2, одной из задач которого являлось выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы.

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Одним из приоритетов в биологической деятельности США на Украине является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде», - сказал он.

Кроме того, МО РФ показало документы проекта UP-2, одной из задач которого, по данным российского оборонного ведомства, являлось выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы.