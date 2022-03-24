МО РФ: США и их союзники вывезли за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб

По мнению Минобороны РФ, подобная деятельность лабораторий США представляет угрозу не только для Украины, но и для регионов, куда передавались образцы.

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Финансирование военно-биологической деятельности позволило США и их союзникам вывезти за пределы Украины не менее 16 тысяч биологических проб. С таким заявлением в ходе брифинга выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Анализ документации показывает, что за рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены, а также их переносчики. Так, в центр имени Лугара в Грузии было направлено более 10 тысяч проб. Среди получателей также: референс-лаборатории в Великобритании, институт Леффлера в Германии», - заявил Кириллов.

Все это, по мнению начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, создает риски для передачи за рубеж чувствительной генетической информации, а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавались образцы.

Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде, уточнил Кириллов.

Так, в соответствии с проектом UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4000 военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у 400 - на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки. Подобный масштабный скрининг естественного иммунитета населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона.

Материал подготовили:Ян Брацкий и Николай Баранов