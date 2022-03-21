В США отказались раскрывать последствия для Китая в случае помощи России

В Белом доме не стали комментировать возможные санкции в отношении Китая в случае поддержки России. Ранее о последствиях главу КНР Си Цзиньпина предупредил американский президент Джо Байден.

«Это остается в секрете», - сказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх в ответ на вопрос о последствиях в интервью CBS.

При этом он отметил, что США ясно дали понять Китаю, какими будут эти последствия.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что позиция Китая в отношении военного конфликта на Украине объективна, справедлива и независима. Он отметил, что страна не приемлет никакого внешнего принуждения и давления.