В МИД КНР заявили, что позиция Китая справедлива и ведет к сохранению мира

Министр иностранных дел КНР заявил, что позиция Китая в отношении военного конфликта на Украине объективна справедлива и находится на верном историческом маршруте. Информация об этом опубликована на официальном сайте МИД КНР.

«Китай будет и впредь выносить независимые суждения, основанные на сути дела, а также формировать объективную и справедливую позицию. Мы никогда не приемлем никакого внешнего принуждения и давления, а также выступаем против любых необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая», - сказал Ван И.

Глава МИД КНР подчеркнул, что по мнению главы государства, для решения украинского кризиса крайне важно всем государствам работать вместе, способствуя ведению переговоров между сторонами.

«Долгосрочное решение — отказаться от менталитета "холодной войны", воздержаться от группового противостояния и действительно сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру региональной безопасности», - сказал министр.

Ван И добавил, что КНР всегда выступала против войны и стремилась к сохранению мира, это стремление заложено не только в традициях и культуре Китая, но и в последовательной внешней политике страны.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что попытка Вашингтона склонить Пекин к обвинительной риторике по отношению к РФ и введению санкций не увенчается успехом.