Водителям на Украине запретили пользоваться видеорегистраторами

Водителям на Украине больше нельзя использовать видеорегистраторы. Об этом сообщил советник главы МВД страны Антон Геращенко со ссылкой на решение командования ВСУ.

В частности, запрещается пользоваться снимать дороги общего пользования, объекты инфраструктуры, блокпосты и укрепления, а также расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей, уточнил он.

«Запрет действует для всех регионов страны, особенно там, где происходят боевые действия», - добавил Геращенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил срок действия военного положения в стране с 26 марта на 30 суток. На период военного положения на Украине приостановлена деятельность 11 политических партий.