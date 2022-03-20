Зеленский продлил действие военного положения на Украине еще на 30 дней

Президент Украины Владимир Зеленский продлил срок действия военного положения в стране с 26 марта на 30 суток. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Верховной рады.

«Президент подписал ряд законов военного времени, [в их числе] закон об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения на Украине», - передает сообщение Рады ТАСС.

Как сообщает агентство, Верховная рада утвердила законопроект о продлении военного положения на Украине 15 марта. Напомним, что военное положение на всей территории страны введено 24 февраля.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявлял, что киевские власти ведут практику «затыкания рта неугодным». По его словам, Владимир Зеленский расколол общество, запретив деятельность 11 украинских политических партий.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.