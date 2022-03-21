Прокурор на суде по Meta объяснил, будут ли признавать экстремистами пользователей Facebook и Instagram

Прокуратура поддержала в суде требования о запрете деятельности Meta в России. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала судебного заседания.

В рамках процесса прокурор также заявил, что использование гражданами и юридическими лицами социальных сетей Facebook и Instagram, которые являются продуктами компании Meta, не может быть признано экстремизмом.

Ранее сообщалось, что Meta попросила суд отложить рассмотрение заявления Генеральной прокуратуры РФ о запрете деятельности корпорации как экстремистской организации, объясняя это необходимостью подготовить свою юридическую позицию.

Напомним, Генпрокуратура требует запретить на территории Российской Федерации деятельность компании Meta, продуктами которой являются соцсети Instagram, Facebook и мессенджер WhatsApp. Основанием для такого обращения стало снятие запрета для жителей некоторых стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против граждан России.