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Meta просит отложить рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании компании экстремистской организацией

Роман Захаров
12:00 21.03.2022
Сторона обвинения выступила против данной инициативы.
Meta просит отложить рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании компании экстремистской организацией
© Фото: Pavlo Gonchar, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Meta просит Тверской суд Москвы отложить рассмотрение заявления Генеральной прокуратуры РФ о запрете деятельности корпорации как экстремистской организации, объясняя это необходимостью подготовить свою юридическую позицию. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала судебного заседания.

«Meta не было предоставлено достаточно времени для подготовки позиции и сбора доказательств. Согласно закону, на ознакомление с материалами дела и подготовку позиции Meta должна была получить 15 дней, и за те несколько дней, которые прошли с момента поступления дела в суд, Meta не могла ознакомиться с более чем 500 страницами данного дела», - объяснил юрист компании.

При этом государственный обвинитель выступила против переноса заседания и прекращения производства с учетом общественной опасности распространяемых ресурсов. Как подчеркнула представительница прокуратуры, у юриста Meta было достаточно времени для подготовки к началу рассмотрения дела в суде.

Напомним, Генпрокуратура требует запретить на территории РФ деятельность компании Meta, продуктами которой являются соцсети Instagram, Facebook и мессенджер WhatsApp. Основанием для такого обращения стало снятие запрета для жителей некоторых государств на размещение информации, содержащей призывы к насилию против россиян.

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