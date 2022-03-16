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В суд поступило заявление Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией

Елизавета Потейчук
15:43 16.03.2022
Судебное заседание запланировано на 21 марта.
В суд поступило заявление Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией
© Фото: IMAGO, Felix Schlikis, Globallookpress
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В Тверской суд Москвы поступило заявление Генеральной прокуратуры РФ о признании компании Meta, владеющей Facebook и Instagram, экстремистской организацией. Отмечается, что судебное заседание запланировано на 21 марта.

«Гражданское дело по исковому заявлению первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации в интересах неопределенного круга лиц к транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. о запрете деятельности организации по основаниям осуществления экстремистской деятельности назначено к разбирательству в судебном заседании на 21 марта 2022 года в 11.00», - заявили РИА Новости в суде.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа американской компании Meta в РФ в будущем маловероятная, так как она заигралась с правилами и манипулированием. Также напомним, что Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать в стране доступ к социальной сети Instagram.

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