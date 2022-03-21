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Работа кипит: как влияет на логистику спецоперации ВС РФ освобождение порта Бердянск

Валентин Гвоздев
13:11 21.03.2022
В порту Бердянска кипит работа. Корабли Черноморского флота открыли навигацию в опустевшем было Азовском море. Теперь доставка грузов и военной техники российской группировке на этом направлении будет занимать гораздо меньше времени.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военные начали использовать логистические возможности порта Бердянск на полную мощность. Его только недавно освободили, и теперь через эту ключевую гавань могут доставляться как военные грузы, так и гуманитарная помощь. 

В порту Бердянска кипит работа. Корабли Черноморского флота открыли навигацию в опустевшем было Азовском море. Теперь доставка грузов и военной техники российской группировке на этом направлении будет занимать гораздо меньше времени.

Большой десантный корабль Черноморского флота «Орск» - первый боевой корабль России, зашедший в порт Бердянска, и зашел он сюда не просто так, а по своему прямому назначению – доставил технику.

Из чрева морского гиганта один за другим при помощи портовых кранов достают бронетранспортеры, которые тут же выстраиваются в колонну и выдвигаются к местам дислокации российских войск. Разгрузка идет полным ходом. Всего же в операции участвуют десять больших десантных кораблей.

Переоценить возможности использования этого порта трудно. Теперь южный фланг проведения специальной операции в любой момент может получить все необходимое, включая технику и боеприпасы. Этим же путем сюда могут доставляться и гуманитарные грузы.

«Прибытие большого десантного корабля в порт Бердянск, это действительно эпохальное событие, которое открывает возможности для Черноморского флота в логистических вопросах, использовать уже инфраструктуру порта Бердянск в полном объеме. Большой десантный корабль Черноморского флота прибыл, и разгружает сейчас на Ваших глазах бронетранспортеры, которые пойдут для усиления нашей группировки, действующей в направлении, указанном вышестоящим командованием», - сообщил офицер Черноморского флота Николай. 

Точное количество доставленных в Бердянск бронетранспортеров, по понятным причинам, не разглашается, однако, логистические возможности группировки по доставке грузов и техники серьезно возросли.

БДК вроде «Орска» весьма вместительны, и могут взять на борт большое количество техники, до 20 танков или до 40 бронетранспортеров.

Работают моряки под постоянными ракетными ударами украинских националистов. Территория порта усыпана обломками тактических ракет «Точка-У». Однако, ни одна ракета не достигла цели. Морская гавань, а вместе с ней и весь город, под надежной защитой российских ПВО.

В самом Бердянске наплыв беженцев из Мариуполя. Здесь на базе пансионата развернут пункт временного размещения. Всем нуждающимся предоставляют кров, еду и предметы первой необходимости. Многие выбирались на собственных машинах, для них бойцы Росгвардии организовали бесплатную раздачу бензина.

«Раздаем бензин 92-й, ожидаются поставки дизельного топлива. Здесь, на месте, организовываем списки, в очередь беженцы выстраиваются, по 20 литров выдаем на машину, заправляем. Абсолютно бесплатно, также как проживание, еда и все остальное», - заметил военнослужащий Росгвардии Роман. 

Эти люди выбирались из-под обстрелов боевиков запрещенного батальона «Азов» на свой страх и риск. Гуманитарные коридоры, которые контролируют российские войска, радикалы не признают. Не останавливают националистов даже таблички «ДЕТИ» на автомобилях. 

В самом Мариуполе топлива нет, а если у кого и осталась «заначка», то цена на него просто заоблачная. В обстановке всеобщего хаоса находятся те, кто готов наживаться на чужом горе.

Если националисты запрещенного в России «Азова» стреляли в спины своим же гражданам, желающим покинуть объятый огнем город, то наши бойцы, напротив, отдают собственные рационы питания. Ни одна машина с детьми не осталась без помощи, еще до того как они добрались в безопасное место.

Среди тысяч беженцев, конечно же, есть и националисты, и бойцы ВСУ. Переодетые в гражданку, они пытаются вырваться из города. Причем, есть информация, что приказ на такой тактический маневр они получили от своего командования, чтобы использовать их на освобожденных территориях в качестве так называемых «спящих ячеек».

На всех блокпостах на выезде из Мариуполя - тотальный контроль за всеми покидающими город. Для украинских военных есть лишь один способ его покинуть законно - сложить оружие.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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