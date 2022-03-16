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Вырваться из ужасных условий: как беженцы покидают Мариуполь на эвакуационных автобусах

Олег Лавров
алиса краузова
04:19 16.03.2022
Люди выходят из города через гумкоридор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Люди эвакуируются из Мариуполя. У многих на руках дети. В сумках все, что они успели с собой прихватить. Тысячи человек покинули по гуманитарному коридору Мариуполь, а точнее то, что осталось от города.

«Северо-западный выход с Мариуполя. До города меньше километра. На фоне дымятся дома. По этому шоссе выходят люди. Выезжают автомобили, на многих надпись "дети". Белые тряпки», - сообщил с места событий корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

На заправке при выезде из города беженцев ждут автобусы. Людмила Ивановна до конца не осознает происходящего. В Мариуполе остался ее супруг. Мужчина прикован к кровати.

«Я бросила дверь открытой. Он сказал: "Уходи-уходи ". Остался там», - поделилась беженка.

В Мариуполе идут уличные бои. Две недели в городе нет сотовой связи. Родственники местных жителей не спят ночами, не зная, живы ли их близкие.

Семью Ходжиновых эвакуировали полностью. Трехлетний Миша, его мама Яна, Бабушка и тетя теперь в безопасности.  На этой территории, подконтрольной ДНР, уже не слышно артиллерийских залпов и танковых выстрелов.

Сразу три автобуса повышенной вместимости приехали в село Володарское в 15 километрах от Мариуполя. Эти люди почти три недели провели без электричества, отопления и воды, прячась от бомбежек в подвалах.

«На бетонном полу в коридоре вот так и спали с ребенком на тряпках. Дите на печеньях живет. Печенье и пол литра воды - вот и вся еда у ребенка», - рассказала одна из беженок, Яна Ходжинова.

Теперь с продуктами проблем не будет. Из Ростовской области в Донецкую республику прибыли 25 грузовиков МЧС России с провизией. В местной школе организован пункт временного размещения. 

Алексей самостоятельно вырвался из Мариуполя, как только узнал о работающем гуманитарном коридоре. На своей легковушке. До этого военнослужащие ВСУ обстреливали людей, пытающихся покинуть город. Горожане служили живым щитом.

«Они прикрывались нами. Нашпиговали весь Мариуполь этой гадостью. Этими танками. И на нас никто не обращал внимание. Магазины бомбили. Власти обещали нам красивую жизнь. Обещали нам "евро". Вы прикрывались нами. Где же вы, власти? Ох, если бы можно было бы с ними расправиться», - высказался житель Мариуполя Алексей Прокопенко.

Международный уголовный суд уже начал рассмотрение дел о военных преступлениях на территории Украины. А эвакуированных мариупольцев сейчас  вывозят на территорию России или направляют в донецкие пункты временного размещения.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов

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