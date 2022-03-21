МО РФ показало видео уничтожения украинского центра подготовки с наемниками под Житомиром

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины под Житомиром.

«В результате точного ракетного удара был уничтожен личный состав батальона, иностранные инструкторы и наемники. Также выведена из строя военная инфраструктура и боевая техника центра», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее Минобороны России публиковало кадры выдвижения подразделений ВС РФ в Сумской области - на них видно движение колонн техники, включающих в себя, помимо прочего, танки, бронеавтомобили «Тайфун» и БТР.

Также в МО РФ сообщили об успехах наступающих войск ДНР - они завершают разгром остатков 53-й механизированной бригады ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов