Танки, «Тайфуны», БТР: МО РФ опубликовало кадры выдвижения подразделений в Сумской области

Министерство обороны России опубликовало кадры выдвижения подразделений Вооруженных сил РФ в Сумской области.

«Подразделения Вооруженных сил России, в ходе специальной военной операции, продолжают блокирование позиции ВСУ и националистических батальонов а Сумской области», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Сообщается, что колонна бронетанковой техники ВС РФ совершила марш в район выполнения задач. Развертывание продолжается.

В Минобороны России уточнили, что разведку маршрута и обеспечение безопасности продвижения колонны производят разведывательные подразделения. В их распоряжении есть беспилотные летательные аппараты, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун».

Ранее в Минобороны России сообщали, что ВС РФ взяли под контроль защищенный заглубленный командный пункт ВСУ под Киевом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов