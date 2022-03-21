МО РФ: группа вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила 15 единиц украинской бронетехники за ночь

В Минобороны России рассказали об уничтожении украинской бронетехники ночными ударными вертолетами. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено 8 танков, 4 БМП и 3 БТР», - заявил Конашенков.

Также он рассказал о том, что в данный момент группировка Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады Украины.

Кроме этого, Конашенков заметил, что Вооруженными силами России нанесен ракетный удар высокоточным оружием по центру подготовки наемников и украинских националистов под Ровно. Кроме этого, в ходе удара уничтожен и штаб украинской механизированной бригады.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов