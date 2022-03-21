ВС РФ взяли под контроль защищенный заглубленный командный пункт ВСУ под Киевом
Вооруженные силы России взяли под контроль защищенный заглубленный командный пункт ВСУ под Киевом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева, российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины», - сказал Конашенков.
По его словам, в плен добровольно сдался 61 украинский военнослужащий. Из этого количества более половины - старшие офицеры ВСУ.
Конашенков добавил, что группа из российских вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила 15 единиц украинской бронетехники за ночь - 8 танков, 4 БМП и 3 БТР.
Всего же, как заметил официальный представитель Минобороны России, за время специальной военной операции было уничтожено 1506 украинских танков и других боевых бронированных машин.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов