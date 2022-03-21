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ВС РФ уничтожили 1506 украинских танков и других боевых бронированных машин

10:48 21.03.2022
Также, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, группой вертолетов Ми-28Н и Ка-52 за прошедшую ночь было уничтожено 15 единиц украинской бронетехники - 8 танков, 4 боевых машины пехоты и 3 бронетранспортера. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Иван Родионов, РИА Новости
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Вооруженные силы России уничтожили 1506 украинских танков и других боевых бронированных машин. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. 

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 216 беспилотных летательных аппаратов, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1284 единицы специальной военной автомобильной техники», - заявил заявил Конашенков. 

Также, по словам Конашенкова, группой вертолетов Ми-28Н и Ка-52 за прошедшую ночь было уничтожено 15 единиц украинской бронетехники - 8 танков, 4 боевых машины пехоты и 3 бронетранспортера. 

Кроме этого, официальный представитель Минобороны России заметил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль защищенный заглубленный командный пункт ВСУ под Киевом. При этом добровольно сдался 61 украинский военнослужащий. Из этого количества более половины пришлось на старших офицеров ВСУ. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов  

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