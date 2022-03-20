Австралия ввела запрет на экспорт в РФ глинозема, алюминиевых руд и бокситов
Австралия анонсировала очередные антироссийские санкции. На этот раз власти страны заявили о запрете на экспорт в Российскую Федерацию алюминиевых руд, глинозема и бокситов.
С данным заявлением выступила австралийский министр иностранных дел Марис Пейн. Главной целью данного запрета является ограничение возможностей предприятий России, производящих алюминий.
«Правительство Австралии вводит запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию», - цитирует ее слова RT.
Ранее сообщалось о введении властями этого материка санкций в отношении 33 бизнесменов России и членов их семей.
Также австралийские санкции были применены ко всем российским государственным структурам, которые ответственны за выпуск и управление суверенным долгом России. Помимо этого, в санкционном списке обозначены 11 российских банков, Фонд национального благосостояния России и Министерство финансов.