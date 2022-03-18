Австралия ввела санкции в отношении 11 госучреждений и банков РФ

Австралия обновила санкционный список в отношении России. Теперь в перечень вошли Фонд национального благосостояния России и Министерство финансов.

Также уточняется, что санкции были применены ко всем российским государственным структурам, которые ответственны за выпуск и управление суверенным долгом России. Информацию опубликовало Министерство иностранных дел Австралии.

«Правительство Австралии ввело санкции в отношении еще 11 российских банков и государственных структур», - цитирует RT заявление австралийского МИД.

Ранее сообщалось о введении Австралией санкций против представителей российского бизнеса и членов их семей. Отмечалось, что санкционным репрессиям подвергаются 33 бизнесмена из России.