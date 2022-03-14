Австралия применит санкции в отношении 33 бизнесменов России и членов их семей

Австралия вводит санкции против представителей российского бизнеса и членов их семей. Отмечается, что санкционным репрессиям подвергаются 33 бизнесмена из России. Об этом заявила руководитель министерства иностранных дел Австралии Марис Пейн.

«Правительство Австралии сегодня объявило свежие санкции в отношении 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их непосредственных членов семей», - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее директор департамента международных организаций министерства иностранных дел России Петр Ильичев заявил, что Соединенные Штаты злоупотребляют положением страны, в которой пребывает штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Дипломат добавил, что данное положение используется «для извлечения односторонних политических выгод и оказания давления на представительства других стран».

Также президенты Соединенных Штатов Джозеф Байден и Франции Эмманюэль Макрон договорились об ужесточении антироссийских санкций. Данное решение было принято ими после прошедшего вечером 13 марта телефонного разговора лидеров обеих стран.