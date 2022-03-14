Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Австралия применит санкции в отношении 33 бизнесменов России и членов их семей

Марина Крижановская
05:42 14.03.2022
Сообщается, что австралийское правительство вводит санкции против «олигархов, известных бизнесменов и их непосредственных членов семей».
Австралия применит санкции в отношении 33 бизнесменов России и членов их семей
© Фото: Photoholgic, Unsplash
Читайте нас на:

Австралия вводит санкции против представителей российского бизнеса и членов их семей. Отмечается, что санкционным репрессиям подвергаются 33 бизнесмена из России. Об этом заявила руководитель министерства иностранных дел Австралии Марис Пейн.

«Правительство Австралии сегодня объявило свежие санкции в отношении 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их непосредственных членов семей», - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее директор департамента международных организаций министерства иностранных дел России Петр Ильичев заявил, что Соединенные Штаты злоупотребляют положением страны, в которой пребывает штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Дипломат добавил, что данное положение используется «для извлечения односторонних политических выгод и оказания давления на представительства других стран».

Также президенты Соединенных Штатов Джозеф Байден и Франции Эмманюэль Макрон договорились об ужесточении антироссийских санкций. Данное решение было принято ими после прошедшего вечером 13 марта телефонного разговора лидеров обеих стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:16 В стране и мире
Президенты США и Франции договорились об ужесточении антироссийских санкций
02:17 Армия
Видео
Артиллеристы Каспийской флотилии уничтожили роту пехоты «противника» в Дагестане
01:03 Армия
Видео
Корвет «Сообразительный» ракетами уничтожил «противника» в Балтийском море
22:18 В стране и мире
СМИ: упавший в Хорватии беспилотник нес авиабомбу массой 120 килограмм
20:19 В стране и мире
Видео
Самое страшное место на Луганщине: как выглядит оставленная база националистов «Айдара»*
Популярное
Отвага, мужество, тактическая выучка: в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных
Видео
МО РФ показало последствия удара высокоточным оружием по военному полигону Яворовский
Видео
«Циркон»-невидимка: раскрыты стелс-особенности российской гиперзвуковой ракеты
Видео
Показательная казнь: кому могла понадобиться смерть украинского переговорщика Киреева
Спасение товарищей под минометным огнем: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.