Минобороны РФ объявило об открытии гумкоридоров из Мариуполя 21 марта

Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга заявил, что в понедельник, 21 марта, с 10:00 (мск) РФ откроет гуманитарные коридоры из Мариуполя как в восточном, так и в западном направлении.

«Российская Федерация с 10 часов утра по московскому времени, завтра 21 марта открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном, и по согласованию с украинской стороной - в западном направлениях», - подчеркнул Мизинцев.

По его словам, с 12 часов дня будет осуществляться одновременный пропуск гуманитарных колонн с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости: с восточного направления - российская гуманитарная колонна, с западного - сформированная украинской стороной.

Ранее сообщалось, что за последние трое суток в Россию из Мариуполя эвакуировали более 59 тысяч мирных граждан, 139 из которых оказались иностранцами. При этом на данный момент в городе в заложниках остаются еще до 130 тысяч человек.

Кроме того, Михаил Мизинцев отметил, что именно в результате беспредела украинских националистов в Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа.

Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов