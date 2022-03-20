МО РФ: в заложниках у националистов в Мариуполе остаются до 130 тысяч мирных жителей

Министерство обороны сообщило, что в результате беспредела украинских националистов в Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Ежесуточно от рук нацистов в городе гибнут от 80 до 235 невинных граждан, пытающихся покинуть город», - сообщил представитель МО РФ.

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, в заложниках у украинских националистов остаются до 130 тысяч мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран.

Ранее в Министерстве обороны России раскрыли подробности преступлений нацистов в Харькове, Чернигове и Северодонецке. Сообщалось, что украинские националисты забирают последние продукты питания у мирных жителей, обстреливают места выдачи гумпомощи и не выпускают людей из населенных пунктов.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.



Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.