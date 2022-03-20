Минобороны РФ: за три дня из Мариуполя эвакуировано более 59 тысяч человек

Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за последние трое суток в РФ из Мариуполя были эвакуированы более 59 тысяч мирных граждан, 139 из которых оказались иностранцами. При этом на данный момент в городе в заложниках остаются еще до 130 тысяч человек и 184 иностранных гражданина из шести государств.

«Российская Федерация с 10 часов утра по московскому времени, завтра 21 марта открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном, и по согласованию с украинской стороной - в западном направлениях», - сказал Мизинцев на брифинге.

Ранее силы Донецкой Народной Республики полностью взяли под контроль Мариупольский аэропорт. До этого на его территории располагалась тюрьма, которую контролировали украинские националисты и СБУ. Также сообщалось, что в центральной части города все еще шли бои.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.