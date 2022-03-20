В стране и мире СК РФ проверит захваченных лидеров нацформирований Украины Игнат Далакян Как говорится в заявлении, при наличии оснований, националисты незамедлительно будут заключены под стражу. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Председатель Следственного Комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить задержанных лиц на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины, установив их роль и степень участия в преступлениях украинского режима, а также обеспечить полное, всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности указанных лиц», - говорится в заявлении СК РФ. Согласно заявлению СК, в городе Изюм на Украине военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ. «При наличии оснований - незамедлительно решить вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в заявлении. Ранее глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским войнам в Греции. Неизвестные лица написали желтой краской на памятнике название украинского националистического батальона и изобразили его символ.



До этого Следственный комитет России заявлял о намерении установить всех причастных к преступлениям на Донбассе. По данным следствия, с момента обострения обстановки на Украине в феврале текущего года было возбуждено свыше 80 уголовных дел.



В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика