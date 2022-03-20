СК РФ возбудит уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции.

В заявлении ведомства говорится, что 20 марта злоумышленники осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Согласно сообщению, неизвестные написали желтой краской на памятнике название украинского националистического батальона и изобразили его символ.

Как говорится в сообщении, глава СК РФ поручил установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, запросив всю необходимую информацию для расследования в МИД России.

Ранее Следственный комитет РФ заявил о намерении установить всех причастных к совершенным преступлениям на Донбассе. Как сообщало следствие, с момента обострения обстановки на Украине в феврале текущего года было возбуждено свыше 80 уголовных дел.