Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК РФ заявил о намерении установить всех причастных к совершению преступлений в Донбассе

Елизавета Потейчук
15:01 19.03.2022
По данным следствия, с момента обострения обстановки на Украине в феврале текущего года было возбуждено свыше 80 уголовных дел.
СК РФ заявил о намерении установить всех причастных к совершению преступлений в Донбассе
© Фото: Andriy Andriyenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить деятельность по сбору доказательств совершенных украинскими военными и националистами преступлений на территории Донбасса, из-за которых гибнут и получают ранения мирные жители, а военнослужащие подвергаются пыткам и жестокому обращению. По данным следствия, с момента обострения обстановки на Украине в феврале текущего года было возбуждено свыше 80 уголовных дел, включая преступления, предусмотренные статьями о геноциде, жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ, покушении на убийство, захвату заложников и другими.

«Среди расследуемых фактов: обстрелы населенных пунктов и их жителей, разрушение школ, больниц, детских садов, препятствование перемещению людей по открытым российской стороной гуманитарным коридорам. И это лишь малая часть преступных действий со стороны ВСУ и нацбатальонов в отношении мирных жителей Донбасса», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

В ведомстве также отметили, что в течение восьми лет следователи СК проводят расследование всех преступных фактов в отношении мирных жителей Донбасса. В настоящее время возбуждено уже более 500 уголовных дел в отношении более чем 100 лиц, среди которых представители военного и политического руководства и силовых структур Украины.

«Следственный комитет России во взаимодействии с правоохранительными органами ДНР и ЛНР намерен установить все обстоятельства совершенных преступлений и тщательно расследовать; необходимые доказательства их совершения у СК России уже есть. Несмотря ни на какие препятствия со стороны международного сообщества, все причастные к жестоким преступлениям против мирных жителей Донбасса будут установлены и, безусловно, понесут заслуженное наказание», - резюмировали в СК.

Ранее председатель Следственного комитета РФ поручил главному следственному управлению (ГСУ) СК России собрать доказательства преступлений против мирных граждан ЛДНР и привлечь всех причастных к ответственности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:02 В стране и мире
Путин заявил об угрожающей РФ и Европе военно-биологической деятельности США на Украине
14:37 Армия
Видео
Евкуров наградил получивших ранения в спецоперации на Украине военнослужащих РФ
15:01 В стране и мире
СК РФ заявил о намерении установить всех причастных к совершению преступлений в Донбассе
12:53 В стране и мире
Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос об отключении РФ от GPS
11:16 Армия
Видео
Замминистра обороны Иванов вручил награды получившим ранение участникам спецоперации на Украине
Популярное
Видео
Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал» уничтожили крупный склад ВСУ в Делятине
Видео
МО РФ: российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в двух населенных пунктах
Под постоянным огнем противника: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
В МО РФ раскрыли подробности преступлений нацистов в Харькове, Чернигове и Северодонецке
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении стоянки с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе Львова
Видео
Вандализм, оскорбления, нападение на дипломата: посол РФ об антироссийских настроениях в Литве
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.