СК РФ заявил о намерении установить всех причастных к совершению преступлений в Донбассе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить деятельность по сбору доказательств совершенных украинскими военными и националистами преступлений на территории Донбасса, из-за которых гибнут и получают ранения мирные жители, а военнослужащие подвергаются пыткам и жестокому обращению. По данным следствия, с момента обострения обстановки на Украине в феврале текущего года было возбуждено свыше 80 уголовных дел, включая преступления, предусмотренные статьями о геноциде, жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ, покушении на убийство, захвату заложников и другими.

«Среди расследуемых фактов: обстрелы населенных пунктов и их жителей, разрушение школ, больниц, детских садов, препятствование перемещению людей по открытым российской стороной гуманитарным коридорам. И это лишь малая часть преступных действий со стороны ВСУ и нацбатальонов в отношении мирных жителей Донбасса», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

В ведомстве также отметили, что в течение восьми лет следователи СК проводят расследование всех преступных фактов в отношении мирных жителей Донбасса. В настоящее время возбуждено уже более 500 уголовных дел в отношении более чем 100 лиц, среди которых представители военного и политического руководства и силовых структур Украины.

«Следственный комитет России во взаимодействии с правоохранительными органами ДНР и ЛНР намерен установить все обстоятельства совершенных преступлений и тщательно расследовать; необходимые доказательства их совершения у СК России уже есть. Несмотря ни на какие препятствия со стороны международного сообщества, все причастные к жестоким преступлениям против мирных жителей Донбасса будут установлены и, безусловно, понесут заслуженное наказание», - резюмировали в СК.

Ранее председатель Следственного комитета РФ поручил главному следственному управлению (ГСУ) СК России собрать доказательства преступлений против мирных граждан ЛДНР и привлечь всех причастных к ответственности.