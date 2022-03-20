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Захарова ответила на призыв Минсельхоза ФРГ есть меньше мяса, чтобы навредить РФ

Виталий Музыка
13:21 20.03.2022
Если немцы будут меньше дышать, то внесут вклад в защиту экологии, иронично прокомментировала Захарова слова Оздемира.
Захарова ответила на призыв Минсельхоза ФРГ есть меньше мяса, чтобы навредить РФ
© Фото: freepik.com
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала вегетарианскую идею Министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира об уменьшении количества употребляемого мяса гражданами Германии, такое движение, по его мнению, стало бы вкладом против Путина.

«И это ведь только часть правды. Жаль он не рассказал немцам всё до конца: им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Захарова назвала «сюрреализмом киевского режима» возбужденное против нее уголовное дело на Украине и прокомментировала включение своей персоны в санкционные списки в качестве журналиста.

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