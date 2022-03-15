Захарова назвала возбужденное в отношении нее уголовное дело на Украине «сюрреализмом»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «сюрреализмом киевского режима» возбужденное против себя на Украине уголовное дело. Захарова обратила внимание на тот факт, что генеральный прокурор Украины объявила о возбуждении дела против российского дипломата «символично» - в день убийства Вооруженными силами Украины двадцати мирных граждан.
«Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о возбуждении уголовного дела в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Как же это символично - в день убийства вооруженными силами Украины 20 мирных граждан. Сюрреализм киевского режима», - написала Мария Захарова в своем канале в Telegram.
Накануне, 14 марта, в результате падения осколков украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка погибли 20 человек. Данную информацию подтвердил мэр города Алексей Кулемзин. Сообщалось, что «20 мирных жителей погибло, 13 ранено» и «повреждения огромные, центр города, густонаселенный район - движение, машины, троллейбусы».