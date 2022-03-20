Захарова прокомментировала включение ее в санкционный список как «журналиста»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала включение своей персоны в санкционные списки в качестве журналиста.

Она отметила, что была названа «журналистом, публицистом». Российский дипломат сообщила, что не припоминает случаев из истории, когда, желая обидеть или наказать человека, его назвали бы журналистом.

«В санкционных списках ряда государств я фигурирую как "журналист, публицист". Это уже особый вид извращения, я вам скажу. Обычно, если хотят обидеть, то журналистов называют пропагандистами. Но чтобы государственного служащего наказали за то, что он публицист, и, видимо, чтобы пообиднее было, назвали журналистом, такого я в истории не припомню. Прогресс - дело такое», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о введении Великобританией санкций против российских журналистов. Под персональные санкции попали Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, Захар Прилепин, Аркадий Мамонтов, Маргарита Симоньян, Антон Красовский и Владимир Соловьев. Также и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст значится в британском санкционном списке.