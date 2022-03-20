Российская ПВО за сутки сбила семь воздушных целей ВСУ, в том числе Ми-8 и «Байрактар»

Средства российской противовоздушной обороны за сутки поразили семь единиц авиатехники Вооруженных сил Украины. Среди них один вертолет Ми-8 и шесть беспилотников, включая один ударный БПЛА «Байрактар». Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе: один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коханное, шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, включая один "Байрактар ТБ-2" в районе Шибенное», - заявил Конашенков.

Также была уничтожена баллистическая ракета «Точка-У» недалеко от населенного пункта Изюм.

Ранее средства противовоздушной обороны ВКС РФ сбили в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых три принадлежат к модели «Байрактар ТБ-2».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов