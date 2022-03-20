Средства ПВО РФ сбили в воздухе баллистическую ракету «Точка-У» ВСУ

Группировка войск ДНР, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие подразделения ВСУ. Уничтожено до 25 человек личного состава, 2 танка, 2 БМП и 5 автомобилей повышенной проходимости.

Российские средства ПВО сбили в воздухе в районах Коханного, Шибенного и Чистоводовки один вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, включая один «Байрактар ТБ-2» и одну украинскую тактическую баллистическую ракету «Точка-У».

Ранее в Минобороны РФ рассказали об успехах войск ДНР и ЛНР. В ведомстве сообщили, что группировка войск ЛНР вышла к северной окраине Лисичанска и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из Рубежного.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов