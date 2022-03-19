ПВО ВКС РФ сбили в воздухе 12 украинских БПЛА
В МО РФ также продемонстрировали кадры одного из сбитых украинских «Байрактаров» под Киевом.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: MOD Russia, Globallookpress
В Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны ВКС РФ сбили в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Также ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины, среди которых были командные пункты, ЗРК, радиолокационная станция, реактивные системы залпового огня и склады ракетно-артиллерийского вооружения.
Ранее МО РФ продемонстрировало кадры одного из сбитых украинских «Байрактаров» под Киевом.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов