В стране и мире ПВО ВКС РФ сбили в воздухе 12 украинских БПЛА В МО РФ также продемонстрировали кадры одного из сбитых украинских «Байрактаров» под Киевом. © Видео: Министерство обороны России © Фото: MOD Russia, Globallookpress Читайте нас на: В Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны ВКС РФ сбили в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины, среди которых были командные пункты, ЗРК, радиолокационная станция, реактивные системы залпового огня и склады ракетно-артиллерийского вооружения. Ранее МО РФ продемонстрировало кадры одного из сбитых украинских «Байрактаров» под Киевом. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика