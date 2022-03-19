МО РФ: на пунктах сбора подготовлено свыше 20 тысяч тонн гумпомощи

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями, патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По сообщению Министерства обороны РФ, на пунктах сбора уже подготовлено свыше 20 тысяч тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.

В населенные пункты ЛДНР, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей российской стороной в ходе проведения 464 гуманитарных акций доставлено 3 619 тонн груза.

За истекшие сутки проведено 37 акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов переданы 267 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.

На сегодня спланированы и в настоящее время проводятся 52 гуманитарные акции в Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, в ходе которых гражданскому населению передаются 280 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания длительного хранения.

Ранее на «Звезде» рассказали, как курсанты Новосибирского высшего военного командного училища собирали гуманитарную помощь для беженцев из Донецкой и Луганской Народной Республик.



Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.