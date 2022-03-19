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Встречают всем хутором: как ВС РФ доставляют гумпомощь в Киевскую область

Виталий Никулин
06:00 19.03.2022
Украинской семье привезли батарейки для детского слухового аппарата в рамках гуманитарной помощи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Киевское направлении спецоперации на Украине. Российские войска продвигаются вперед и удерживают занятые позиции. Кольцо вокруг столицы сужается, за его пределами остается все больше и больше населенных пунктов. Их буквально бомбардируют... гуманитарным грузом.

Привезли населению Украины гуманитарную помощь. Сорок тонн продовольствия разойдутся по различным населенным пунктам. Теперь время разгружать сахар, крупу, подсолнечное масло.

В этом хуторе нет света, хлеба и воды. Из благ цивилизации остались лишь газ в баллонах и дрова. Встречать российских военных выходит практически все население.

«Первые разы народ вообще боялся выходить. Им понарассказывали такие ужасы, что мы чуть ли не детей будем есть. Но сегодня потихоньку народ начинает приходить в себя. Народ начинает понимать, что на самом деле происходит и что происходило. Я думаю, что должно пройти какое-то время. Потому что мы имеем дело с очень мощной пропагандой, с очень мощной ложью, которая людям навязывалась последние восемь лет», - отметил депутат семьмого созыва Верховной Рады Украины, Член комитета спасения Украины Игорь Марков.

В ближайшее время начнут сортировку продуктов среди населения. Пока в пункт сбора гуманитарной помощи оборудовали единственный сельский магазин, чудом уцелевший от действий мародеров.

«Все будет распределяться по-честному. Кроме этого села есть еще три села. Продукты распределятся на их жителей», - объяснила хуторская староста Галина Ивановна.

Российские военные точечно подходят к запросам местного населения. Например, одной гражданке Украины с семью породистыми псами разъясняют таможенное законодательство России и Белоруссии и то, как пройти контроль на границе. Другой семье привезли батарейки для детского слухового аппарата.

В первой очереди стоят заявки не медикаменты. Их формируют и в ближайшее время начнут исполнять по той же отлаженной схеме, что и с продуктами питания. Лишь сегодняшний гуманитарный рейд в Киевской области обеспечил на ближайшее время около трех тысяч человек.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов

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