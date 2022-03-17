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Курсанты НВВКУ собрали гумпомощь для беженцев из ЛДНР

Надежда Котормус
22:20 17.03.2022
Как сообщает корреспондент «Звезды», за два дня удалось собрать больше двухсот килограммов гуманитарной помощи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) предложили собрать гуманитарную помощь для беженцев из Донецкой и Луганской Народной Республик. Этот вопрос был обсужден курсантами на общем собрании батальона.

Военнослужащие, гражданский персонал военного училища организовали сбор гуманитарной помощи весом более 200 кг. В гумпомощи оказались товары по уходу за детьми, личной гигиены, вещи для детей от 0 до 14 лет, сухое детское питание, постельные принадлежности, полотенца, канцелярские товары для школьников, крупы, час, сахар и т.п.

За погрузкой гуманитарной помощи наблюдала корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

«За два дня удалось собрать больше двухсот килограммов гуманитарной помощи, это средства первой необходимости: продукты, теплые вещи, памперсы и детское питание», - рассказала корреспондент.

Доставка на сборный пункт была осуществлена 17 марта, а уже на следующий день спланирована отправка гуманитарного груза нуждающимся.

Ранее российские военнослужащие доставили десять тонн жизненно важного груза в Харьковскую область. По сообщению Минобороны России, гуманитарная помощь составила свыше 10 тонн.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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