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«Меня накрыло снарядом»: как Минобороны наградило раненых военных в спецоперации на Украине

Евгений Неумоин
18:43 19.03.2022
Многие из тех, кто получил награды уже идет на поправку и готовятся к выписке, далее - реабилитация. Но планы на будущее военнослужащие уже имеют вполне определенные.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В палате госпиталя подмосковного Подольска Сергей Бутузов смеется над шутками соседа. Ночь и момент ранения, когда противник открыл по позициям подразделения шквальный огонь, Сергей вспоминает с улыбкой. Ему и другим военнослужащим, которые поступили в подольский госпиталь, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вручил медали «За отвагу». Награжденные рассматривают медали и еще не совсем поняли, чем вызвали такой интерес у журналистов.

«Я себя не считаю каким-то героем. Выделившимся человеком, который как бы достоин этой медали. Достойны этой медали те, кто там сейчас находятся. Надеюсь, я вернусь туда и заслужу эту медаль», - сказал Илья Юдин.

Рядовой контрактной службы Илья Юдин получил ранение, когда его группа вошла в населенный пункт, занятый националистическим формированием. Российские военнослужащие действовали при этом предельно аккуратно, потому что вокруг было много гражданских, а радикалы вели огонь из минометов.

«В этот момент мы, получается, двигались, он разорвался рядом с нами. Мы упали, как бы приняли упор лежа. Все, я начал подниматься, как бы в силах, все я понимал, был в сознании во всем, но просто как бы тело онемело. Когда ко мне подбежал мой сослуживец, перевернул меня, сказал уже, что у нас есть во взводе 300-й, тогда я посмотрел на ногу и увидел, что мой берец разорвало. И оттуда идет кровь», - рассказал военнослужащий.

Военные не покинули своих позиций, даже получив ранения. Начальник приемного узла Ян Волков, получив тяжелые ранения в руку и живот, продолжил командовать связистами. При этом он оперативно доложил об атаке в штаб.

«Как только движение закончили и приступили к развертыванию, организации связи, начался минометный обстрел. Меня накрыло снарядом, осколком. Я первую помощь оказал себе, обезболил себя и продолжил. Ну, вот когда уже связь организовали, мной уже медики занялись», - вспоминает Волков.

Более того, помощь получившим ранения военнослужащим оказывают и в госпитале имени Вишневского в Красногорске. Именно туда вручить награды, три Ордена Мужества и пять медалей «За отвагу», приехал заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

«Я еще раз хочу от имени министра обороны, Начальника генерального штаба, всей коллегии министерства обороны, сказать вам спасибо за службу, за ваши подвиги, в вашем лице всех наших боевых друзей, товарищей, которые сейчас выполняют свой долг», - говорит Евкуров.

Многие из тех, кто получил награды уже идет на поправку и готовятся к выписке, далее - реабилитация. Но планы на будущее военнослужащие уже имеют вполне определенные.

«Да я даже не знаю, как быстрее вернуться туда, там все ребята мои остались. На помощь к ним, так сказать», - отметил Денис Крюков.

Медали «За отвагу» вручили сегодня и в Ростове на Дону. Все награжденные -  сослуживцы.  В составе колонны они попали под минометный обстрел в Мариуполе. И каждый из них, невзирая на собственные ранения, помогал другим выбираться из горящей техники.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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