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Евкуров наградил получивших ранения в спецоперации на Украине военнослужащих РФ

14:37 19.03.2022
В подмосковном Красногорске замминистра обороны вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В подмосковном Красногорске заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды военнослужащим ведомства, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Согласно указу президента РФ, высоких наград были удостоены восемь военнослужащих - три Ордена Мужества и пять медалей «За отвагу».

«От имени министра обороны РФ и от себя лично хочу сказать вам спасибо за службу, за подвиги в вашем лице всех наших боевых друзей и товарищей, которые сейчас выполняют свой долг. Желаю скорейшего выздоровления, отдохнуть и вернуться в строй своих подразделений», - пожелал представленным к наградам военнослужащим замминистра.

Награждение проходило в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского. Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов доложил заммминистра, что всем поступившим в учреждение военнослужащим своевременно оказана необходимая медицинская помощь. Персоналом госпиталя созданы все условия для восстановления военнослужащих в кратчайшие сроки.

Ранее замминистра обороны РФ Тимур Иванов в Военном клиническом госпитале Минобороны России в подмосковном Подольске вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик. Военнослужащим вручены медали «За отвагу».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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