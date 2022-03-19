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Замминистра обороны Иванов вручил награды получившим ранение участникам спецоперации на Украине

11:16 19.03.2022
Военнослужащие проходят реабилитацию в военном госпитале в Подольске.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов в Военном клиническом госпитале Минобороны России в подмосковном Подольске вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик. Военнослужащим вручены медали «За отвагу». Ранее о награждении данных военнослужащих президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

«От имени министра обороны РФ выражаем вам благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Мы гордимся вами! Вы нужны нашей Родине!» - сказал замминистра в ходе награждения военнослужащих.

Начальник госпиталя полковник медицинской службы Петр Коновалов доложил замминистру обороны, что поступившие в медицинское учреждение военнослужащие уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. По его словам, пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих. После выписки они будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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