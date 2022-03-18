Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ заявили, что СЕ теряет смысл существования в результате русофобской активности

Игнат Далакян
21:18 18.03.2022
Согласно заявлению МИД РФ, западные страны превратили Совет Европы в послушный инструмент ЕС, НАТО и их сателлитов.
В МИД РФ заявили, что СЕ теряет смысл существования в результате русофобской активности
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В результате русофобской активности Запада Совет Европы теряет смысл своего существования. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Поставив служение блоковым интересам выше собственных уставных целей, СЕ превратили в послушный инструмент Евросоюза, НАТО и их сателлитов», - пишет ведомство.

В МИД РФ заявили, что не сожалеют о выходе из Совета Европы, и порекомендовали чиновникам Евросоюза озаботиться серьезными проблемами с правами человека на пространстве интеграции.

Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что Россия официально выходит из Совета Европы. Как сообщили в ведомстве, страны НАТО и ЕС превращают Совет Европы в инструмент антироссийской политики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:58 Армия
Видео
В МО РФ раскрыли подробности преступлений нацистов в Харькове, Чернигове и Северодонецке
21:10 Армия
Видео
Жизнь в подвалах и ковры на выбитых окнах: как жители Мариуполя переживают последствия боев
19:58 В стране и мире
Путин обсудил по телефону с Макроном ситуацию на Украине
19:37 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении стоянки с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе Львова
18:57 В стране и мире
Видео
С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «С.П. Королев»
Популярное
Видео
В МО РФ раскрыли подробности преступлений нацистов в Харькове, Чернигове и Северодонецке
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении стоянки с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе Львова
Видео
Вандализм, оскорбления, нападение на дипломата: посол РФ об антироссийских настроениях в Литве
Видео
Прикрыть с воздуха: кадры сопровождения вертолетами ВКС военной техники ВС РФ на Украине
Умелые действия командования: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
В МО РФ рассказали о решении Киева легализовать «лицензию на убийство»
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.