В МИД РФ заявили, что СЕ теряет смысл существования в результате русофобской активности

В результате русофобской активности Запада Совет Европы теряет смысл своего существования. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Поставив служение блоковым интересам выше собственных уставных целей, СЕ превратили в послушный инструмент Евросоюза, НАТО и их сателлитов», - пишет ведомство.

В МИД РФ заявили, что не сожалеют о выходе из Совета Европы, и порекомендовали чиновникам Евросоюза озаботиться серьезными проблемами с правами человека на пространстве интеграции.

Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что Россия официально выходит из Совета Европы. Как сообщили в ведомстве, страны НАТО и ЕС превращают Совет Европы в инструмент антироссийской политики.